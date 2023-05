Algeria-Serbia: colloquio tra ministri Esteri, focus su relazioni e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ahmed Attaf, ha ricevuto una telefonata dal vice premier e ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic. Lo ha riferito un comunicato del ministero algerino, secondo cui i due ministri hanno elogiato lo svolgimento della seconda sessione delle consultazioni politiche algerino-serbe, che si è tenuta ieri ad Algeri, con la supervisione del segretario generale del ministero degli Esteri da parte algerina e del segretario di Stato per gli Esteri da parte serba. Il colloquio, aggiunge il comunicato, è stata un'opportunità per discutere la realtà delle relazioni bilaterali e le prospettive per valorizzarle. I due ministri hanno inoltre rinnovato l'impegno a lavorare insieme per ristabilire i meccanismi di cooperazione bilaterale, per intensificare lo scambio di visite ufficiali a tutti i livelli, nonché per incrementare gli scambi economici e commerciali tra Algeria e Serbia. Le due parti hanno scambiato opinioni su alcune questioni di attualità a livello regionale e internazionale.(Ala)