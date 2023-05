Russia-Kazakhstan: presidente Tokayev a Mosca per Giornata della vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, dalla Russia (8-9 maggio), dove si trova per partecipare, oggi a Mosca, alla parata militare della Giornata della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, ha inviato un messaggio di auguri ai suoi connazionali, diffuso dal servizio stampa della presidenza kazaka. “Questa festa occupa un posto speciale nella storia del nostro Paese, incarnando la volontà inflessibile e l’eroismo delle generazioni più anziane, la loro lotta disinteressata per la pace e la libertà”, ha sottolineato il leader. “Il nostro sacro dovere è onorare la memoria dei soldati in prima linea e prenderci cura dei veterani. Siamo immensamente grati alla generazione dei vincitori per un cielo pacifico sopra le nostre teste”, ha proseguito. “La loro gloriosa impresa è un esempio per i discendenti. Gli ideali di libertà, giustizia, uguaglianza, che hanno difeso a un costo incredibile, saranno sempre linee guida incrollabili per noi nella costruzione del Kazakistan giusto ed equo”, ha concluso. (segue) (Res)