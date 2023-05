Russia-Kazakhstan: presidente Tokayev a Mosca per Giornata della vittoria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Astana, invece, le autorità kazake hanno annullato le parate militari dedicate al Giorno del difensore della Patria (7 maggio) e al Giornata della vittoria (9 maggio) per motivi di risparmio di fondi statali. Lo ha riferito l'ufficio stampa il ministero della Difesa del Kazakhstan. "La parata militare in Kazakhstan nel 2023 non è prevista per motivi di risparmio di fondi di bilancio, nonché considerando la necessità di risolvere altri problemi. In particolare, è prioritario mantenere il livello richiesto di prontezza al combattimento e mobilità delle unità delle Forze armate del Kazakhstan", ha rifedito il dicastero. (Res)