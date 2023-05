Ue: Borrell, Europa deve essere unita per essere forza trainante per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha bisogno di essere più unita per essere una forza trainante per la pace nel mondo. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un videomessaggio pubblicato su Twitter in occasione della Giornata dell'Europa. "La dichiarazione di Schuman non si limitava a costruire la pace tra gli europei, ma anche a fare dell'Europa una forza trainante per la pace nel mondo", ha spiegato Borrell. "È stata la dichiarazione che ci ha spinto a smettere di combattere tra di noi e a cooperare", ha sottolineato il funzionario europeo. "Il mondo è oggi molto diverso, ma il bisogno di pace è più forte che mai e la capacità degli europei di dare il loro contributo è più grande che mai. Per poterlo fare, abbiamo bisogno di più unità che mai. Celebriamo la Giornata dell'Europa per l'unità tra gli europei e la pace nel mondo", ha concluso Borrell.(Beb)