Russia: Putin, proteggeremo gli abitanti del Donbass e garantiremo nostra sicurezza

- La Russia proteggerà gli abitanti del Donbass e garantirà la propria sicurezza. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel discorso in occasione della Giornata della vittoria nella Piazza della Rossa. "Ancora una volta è stata scatenata una vera guerra contro la nostra patria. Ma abbiamo respinto il terrorismo internazionale, proteggeremo anche gli abitanti del Donbass, garantiremo la nostra sicurezza", ha detto Putin, aggiungendo che per la Russia non ci sono popoli ostili e ostili "né in Occidente né in Oriente". (Rum)