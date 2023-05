Difesa: Tunisia, al via esercitazione militare African Lion 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito tunisino sta partecipando, per la terza volta consecutiva, all'esercitazione militare congiunta African Lion 23, in collaborazione con il Comando per l’Africa degli Stati Uniti (Africom), in corso dall’8 al 31 maggio. Lo ha riferito un comunicato del ministero della Difesa tunisino, specificando che l'esercitazione sarà effettuata nel poligono di tiro di Ben Ghilouf, nel governatorato di Gabes, e al largo della costa della città, con la partecipazione di varie unità militari. Il ministero ha spiegato che questa esercitazione include corsi teorici, esercitazioni sul campo, esercitazioni congiunte e operazioni militari navali e aeree, al fine di migliorare le capacità operative e di combattimento, aumentare la prontezza ad affrontare la criminalità transfrontaliera e a condividere esperienze nella pianificazione operativa congiunta tra i vari forze armate, oltre agli interventi sanitari e alla sicurezza informatica.(Tut)