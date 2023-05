Terrorismo: Casellati, ogni vittima è cicatrice incancellabile per nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella giornata in memoria delle vittime del terrorismo il pensiero va a politici, magistrati, agenti, militari, giornalisti, docenti, sindacalisti e impiegati pubblici colpiti per il loro lavoro e il loro impegno al servizio dello Stato, ma anche a donne, uomini e bambini senza colore politico che hanno subito le conseguenze di questa assurda violenza". Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati. "Ogni vittima del terrorismo - ha aggiunto - è oggi una cicatrice incancellabile per il nostro Paese, ma se oggi celebriamo questa giornata, è perché la violenza e il fanatismo non hanno vinto: anche dai momenti più bui, l’Italia ha sempre saputo rialzarsi e di questo dobbiamo tutti esserne orgogliosi”, ha concluso il ministro. (Rin)