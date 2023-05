Terrorismo: Foti (Fd'I), sempre con vittime e famiglie, mozione Francia per dare assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 9 maggio del 1978 venne ritrovato in via Caetani il corpo senza vita di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana e più volte presidente del Consiglio, rapito e ucciso dalle Brigate rosse. Dal 2007, proprio in questo giorno, si celebra il 'Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo': Fratelli d'Italia esprime piena vicinanza alle vittime e alle loro famiglie di quella tragica stagione d'odio che prezzolati terroristi macchiarono più volte di sangue innocente". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "E' anche la ragione per cui Fratelli d'Italia ha presentato una mozione, a mia prima firma, volta a fornire la necessaria e dovuta assistenza legale ai parenti delle vittime degli abomini commessi dai terroristi rossi italiani, da anni protetti e rifugiati in Francia - aggiunge -. Dopo la recente e sorprendente decisione della Corte di Cassazione francese di non procedere alla loro estradizione, vogliamo senza indugi ribadire che il Governo farà quanto nelle sue possibilità per garantire pene esemplari a detti terroristi e giustizia alle vittime e alle loro famiglie", conclude Foti.(Rin)