Ucraina: "Washington Post", il Regno Unito si prepara a inviare a Kiev missili a lungo raggio

- Il Regno Unito si prepara a inviare missili a lungo raggio all'Ucraina, a riconferma del ruolo proattivo assunto da Londra a sostegno del governo di Kiev contro l'invasione militare russa. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", che ha ottenuto la copia di un avviso di bando del Fondo internazionale per l'Ucraina, un meccanismo per la fornitura di armamenti istituito da un gruppo di Paesi dell'Europa settentrionale e guidato da Londra. Nel documento, il ministero della Difesa britannico sollecita "attestazioni di interesse" per la fornitura di missili con una gittata massima di 300 chilometri. Secondo un funzionario britannico anonimo menzionato dal quotidiano Usa, Londra non ha ancora assunto una decisione definitiva in merito alla fornitura dei missili, ma sta esercitando pressioni sull'amministrazione del presidente Usa Joe Biden perché faccia cadere le proprie riserve all'invio di armi a lungo raggio all'Ucraina. Londra chiede già da mesi che Kiev venga dotata di armi a lungo raggio, che secondo il Regno Unito consentirebbero di colpire i centri logistici e di comando della Russia e sbloccare lo stallo militare in favore delle forze ucraine. (Was)