Regno Unito: polizia esprime "rammarico" per arresti durante incoronazione

- La polizia metropolitana britannica (Met) ha espresso "rammarico" per il fatto che durante la giornata dell'incoronazione di re Carlo III alcuni manifestanti in protesta contro la monarchia siano stati arrestati. Il quotidiano "The Guardian" riporta che Graham Smith, il capo del gruppo antimonarchico arrestato sabato mattina insieme ad altre 5 persone prima ancora dell'inizio delle proteste, starebbe prendendo in considerazione un'azione legale sulla condotta degli ufficiali.(Rel)