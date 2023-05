Cultura: Tajani, tante idee per una politica estera come grande mosaico integrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono molte idee per una politica estera che sia integrata, una sorta di grande mosaico in cui ogni settore è determinante per presentare il nostro Paese. E’ quanto dichiarato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per la giornata dell’archeologia italiana che si svolge a Roma, presso il Campidoglio. Il ministro ha ricordato che nel 2022 sono state 246 le missioni sostenute dal ministero degli Esteri in siti riconosciuti come patrimonio dell’umanità Unesco. “Intendiamo svolgere iniziative per un coordinamento sempre maggiore tra tutti gli strumenti dello Stato. Per poter dare il meglio di voi stessi serve che voi abbiate dietro le spalle un sistema Italia che vi permetta di lavorare nel modo migliore. Le nostre ambasciate sono a disposizione”, ha detto riferendosi agli archeologi presenti. “Credo che si possa lavorare sempre con partenariati pubblico-privati. L’archeologia ha bisogno anche di tecnologia. Anche la ricerca deve potervi sostenere”, ha continuato Tajani. (Res)