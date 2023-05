Siria: Ue, previste consultazioni sul reintegro di Damasco nella Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana, i Paesi membri dell’Unione Europea dovrebbero tenere consultazioni con i partner mediorientali sulle conseguenze del reintegro della Siria nella Lega araba. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, alla quale il portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna, Peter Stano, ha specificato che Bruxelles resta contraria a una normalizzazione delle relazioni con la Siria, quindi anche all’abolizione delle sanzioni e alla partecipazione alla ricostruzione del Paese, in assenza di un cambiamento politico. Stano, inoltre, ha spiegato che l’Ue “ha preso atto” della posizione della Lega araba nei confronti della Siria e, di conseguenza, ha avviato consultazioni “con i partner regionali” sulle conseguenze di questa decisione. Analogamente all’Ue, secondo l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, gli Stati Uniti hanno espresso il proprio rifiuto di una distensione delle relazioni con il governo siriano, precisando che “le sanzioni resteranno pienamente in vigore”. Inoltre, la Casa Bianca, ritenendo che “la decisione dei ministri degli Esteri arabi di normalizzare i rapporti con la Siria non rappresenti la totalità degli Stati arabi”, ha dichiarato di aver fatto capire ai suoi partner regionali che ci sarebbero state consultazioni per evitare che si espongano alle sanzioni. (Res)