Myanmar: Usa esprimono preoccupazione per attacco a convoglio umanitario Asean

- Il dipartimento di Stato Usa ha espresso preoccupazione per i colpi di arma da fuoco esplosi contro un convoglio umanitario del Centro di coordinamento Asean per l'assistenza umanitaria che viaggiava sotto scorta armata nello Stato birmano di Shan. "Questi attacchi, proprio alla vigilia del vertice dei leader Asean, giungono a causa della violenza e del disprezzo dello Stato di diritto da parte del regime (birmano) che hanno provocato maggiore instabilità sul campo", accusa una nota del dipartimento di Stato, che sollecita la giunta militare birmana ad "attuare significativamente il Consenso in cinque punti" per la risoluzione della crisi concordato dall'Asean e a "rispettare le aspirazioni democratiche dei cittadini che hanno dimostrato di non voler vivere un altro giorno sotto la tirannia delle forze armate". (segue) (Was)