Siria: Usa, non normalizzeremo le nostre relazioni con Damasco

- Dopo il reintegro di Damasco nella Lega araba, gli Stati Uniti hanno annunciato che non intendono normalizzare le loro relazioni con la Siria e che le sanzioni di Washington resteranno “pienamente in vigore”. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Inoltre, secondo l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la proroga dello stato di emergenza in Siria per un altro anno, poiché “le azioni del presidente siriano, Bashar al Assad, continuano a rappresentare una minaccia straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Usa”. Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, si è dichiarato contrario al reintegro della Siria nella Lega araba nella fase attuale, chiarendo che Washington non normalizzerà le sue relazioni con Damasco, né sostiene gli alleati che prendono una simile decisione. Anzi, l’amministrazione Usa ha criticato la decisione della Lega araba di riammettere la Siria, ritenendo che in questa fase “non lo meritasse”. Di contro, Washington ha detto di condividere le intenzioni con cui i Paesi arabi hanno ripreso le relazioni con il governo siriano, ossia esercitare pressioni per una soluzione politica del conflitto. (Res)