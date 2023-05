Iran: ministero Esteri, ottimisti sulla ripresa delle relazioni con l’Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Nasser Kanaani, ha dichiarato che Teheran è “ottimista” sulla ripresa delle relazioni con l’Arabia Saudita, auspicando di “assistere alla riapertura ufficiale delle rispettive ambasciate prima possibile”. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, citando una conferenza stampa tenuta ieri da Kanaani con i media iraniani. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, inoltre, ha assicurato “il serio impegno” di Teheran “ad adempiere ai propri obblighi” derivanti dall’accordo stipulato con Riad lo scorso 10 marzo, a Pechino. Inoltre, ha aggiunto, “vediamo la stessa serietà nell’Arabia Saudita”, sottolineando i progressi finora compiuti in vista della distensione. Quanto alla riapertura delle rispettive rappresentanze diplomatiche, Kanaani ha spiegato che “occorre più tempo per preparare le sedi, dopo anni di chiusura, per l’impatto del tempo sugli edifici”, assicurando che si è giunti “alla fase finale di allestimento delle sedi diplomatiche iraniane a Riad e Gedda”. (Res)