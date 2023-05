Difesa: l’Iran è pronto a fornire armi difensive alla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Iran “è pronto alle Forze armate della Siria gli ultimi modelli di armi difensive” e a cooperare con Damasco nella realizzazione di fabbriche per la produzione di equipaggiamenti militari. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa dell’Iran, Mohammad Reza Ashtiani, come riferisce il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”. Durante il suo incontro di ieri, a Damasco, con l’omologo siriano, Ali Abbas, Ashtiani ha dichiarato che “è giunto il momento della ricostruzione e della prosperità della Siria in diversi settori”. Il ministro della Difesa iraniano, inoltre, ha fatto riferimento all’impegno preso da Teheran durante la riunione di Mosca con Russia, Siria e Turchia, di contribuire alla “stabilità e sicurezza” di Damasco. Abbas ha quindi risposto che “la sicurezza e la stabilità della Siria sono state realizzate con il sostegno dei fratelli iraniani e dei loro veri amici”, aggiungendo che “rafforzare il potenziale difensivo” di Damasco è importante per la lotta al terrorismo. Abbas, inoltre, ha espresso “apprezzamento per il sostegno del ministro della Difesa dell’Iran, nel campo della diplomazia della difesa”. Intanto, il direttore dell’Organizzazione dell’aviazione civile iraniana, Mohammad Mohammadi Bakhsh, ha confermato l’aumento dei voli diretti tra Siria e Iran, annunciando che Teheran si occuperà della modernizzazione degli aeroporti siriani. (Res)