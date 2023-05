Giordania: ministro Esteri, presto un accordo con Siria per combattere traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania è in procinto di firmare un accordo con la Siria in merito a un “meccanismo di azione chiaro” per combattere il traffico di droga. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, ieri, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra, secondo quanto riferisce l'emittente giordana "Al Mamlaka". Safadi ha quindi annunciato che prossimamente contatterà l’omologo siriano, Faysal Miqdad, per consultazioni. “Ci siamo già accordati con il governo siriano per formare una squadra politica e di sicurezza comune, al fine di contrastare questo pericolo e debellarlo definitivamente”, ha aggiunto Safadi, “e noi continuiamo a lavorare per costituirla”. Durante la riunione di Amman, lo scorso primo febbraio, tra i rappresentati di Egitto, Iraq e Arabia Saudita, la Giordania si era infatti impegnata a cooperare con Siria e Iraq per formare entro un mese due gruppi di lavoro separati, l’uno di natura politica e l’altro sulla sicurezza. L’obiettivo di entrambi è individuare i centri di produzione e di contrabbando di stupefacenti e i gruppi che organizzano operazioni di contrabbando attraverso i confini tra Siria, Giordania e Iraq, e prendere i provvedimenti adeguati. (Res)