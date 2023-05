Siria: Consiglio democratico siriano chiede di partecipare a colloqui per soluzione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il co-presidente del Consiglio democratico siriano, a guida curda, (Cds), Riyad Darar, ha lanciato un appello ai Paesi arabi, in particolare ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, di poter partecipare all’ “elaborazione di soluzioni appropriate”, che portino a “una vera soluzione politica per la Siria e per i siriani”. Lo ha riferito ieri l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Darar ha quindi osservato che la visita dello scorso 5 maggio, negli Emirati, del comandante delle Forze democratiche siriane (Fds), Ferhat Abdi Sahin, noto come Mazloum Abdi o come Mazloum Kobane, ha avuto come obiettivo la richiesta di “una partecipazione attiva” e di “una mediazione costruttiva”. Darar ha dunque criticato la precedente sospensione della Siria dalla Lega araba, che, secondo lui, avrebbe aumentato il “monopolio” dell’Iran sul Paese. Parimenti, il co-presidente del Cds ha osservato che il tentativo di rovesciare il presidente siriano, Bashar al Assad, con il congelamento delle relazioni diplomatiche (strategia attuata non solo da molti Stati arabi, ma anche da Europa e Usa), non è andato a buon fine. (Res)