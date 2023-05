Corea del Sud: tasso approvazione Yoon al 37,5 per cento nel primo anniversario dell'insediamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha riscosso un tasso di approvazione del 37,5 per cento in un sondaggio di gradimento pubblicato oggi dall'agenzia di stampa "Yonhap" e da "Yonhap News Tv", a pochi giorni dal primo anniversario dell'insediamento del capo dello Stato. Il sondaggio attribuisce un consenso del 32 per cento al Partito del potere dei nazionali (Ppp) del presidente Yoon e del 30 per cento al Partito democratico, principale forza di opposizione parlamentare coreana. Sette su dieci partecipanti al sondaggio, che ha coinvolto in tutto un migliaio di cittadini maggiorenni, hanno espresso preoccupazione in merito alla sicurezza del Paese nel contesto dei test balistici della Corea del Nord e delle crescenti tensioni diplomatiche tra Seul e Mosca, dopo l'invasione dell'Ucraina intrapresa dalla Russia. Difesa e diplomazia sono le due aree maggiormente citate dagli elettori che hanno espresso un giudizio positivo dell'operato del presidente Yoon. L'economia, invece, è l'ambito più citato da quanti hanno formulato un giudizio negativo nei confronti del capo dello Stato. (Git)