Siria: Deir ez-Zor, Stato islamico attacca posto di blocco delle Forze democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due miliziani dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) hanno attaccato a bordo di una motocicletta un posto di blocco controllato dalle Forze democratiche siriane (Sdf) presso la città di Dahleh, nella campagna orientale di Deir ez-Zor, nell’est del Paese. Lo ha riferito ieri notte l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che non ci sono segnalazioni di vittime o feriti. Il Sohr, inoltre, ha contato 61 operazioni delle cellule dell’Is nelle zone controllate dall’Amministrazione autonoma curda (nota anche come Rojava) dall’inizio del 2023. Si è trattato per lo più di attacchi con armi da fuoco ed esplosivi, che hanno causato complessivamente la morte di 42 persone, di cui sei civili e 33 tra combattenti delle Sdf e forze di sicurezza e Forze armate governative. La maggior parte di questi attacchi (44 su 61) è avvenuta nel governatorato di Deir ez-Zor. (Res)