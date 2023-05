Libano: ministro dell’Energia e dell’Acqua incontra gli omologhi di Siria e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia e dell’Acqua del Libano, Walid Fayyad, ha incontrato ieri i ministri delle Risorse idriche della Siria, Tammam Raad, e dell’Iraq, Aoun Abdullah. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, precisando che questi incontri sono avvenuti a margine della terza Conferenza internazionale sull’acqua di Baghdad, tenuta lo scorso sabato. Con Raad, Fayyad ha discusso dell’avvio dei lavori delle commissioni tecniche miste, con l’incarico di supervisionare l’attuazione dei due accordi per la gestione di due fiumi, l’Oronte e il Nahr al Kabir (che in arabo significa “il fiume grande”). Fayyad, inoltre, ha auspicato che “gli sviluppi positivi sullo scacchiere arabo abbiano riflessi in tutti i Paesi della regione, in particolare il Libano, la Siria e l’Iraq. Con il ministro iracheno delle Risorse idriche, invece, Fayyad ha discusso della grave siccità che colpisce Baghdad, a causa della bassa portata del Tigri e dell’Eufrate, affrontando il tema degli accordi sulla condivisione delle acque. Il ministro libanese ha quindi espresso “il sostegno di Beirut alla posizione dell’Iraq”, proponendo che “i corsi d’acqua che attraversano i confini siano trasformati in uno strumento di pace e di comprensione tra i popoli”. Fayyad, infine, ha incontrato il ministro dell’Elettricità dell’Iraq, Ziyad Fadel, con cui ha parlato delle difficoltà riguardanti il settore energetico nei due Paesi. Le imprese libanesi, ha assicurato Fayyad, sono disposte a contribuire ai progetti infrastrutturali del governo di Baghdad. (Lib)