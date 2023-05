Iraq: previsto un incontro tecnico con Iran e Turchia sulla gestione delle risorse idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq dovrebbe tenere a breve un incontro tecnico con Iran e Turchia per risolvere le questioni sospese sulla gestione delle risorse idriche. Lo ha annunciato il ministero delle Risorse idriche dell’Iraq, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”. I rappresentanti dei tre Paesi, inoltre, si sono già incontrati a margine della Conferenza internazionale sull’acqua di Baghdad, tenuta il 6 e 7 maggio. Durante questi colloqui hanno programmato un “incontro tecnico specifico nel prossimo futuro”, per risolvere la crisi idrica che colpisce l’Iraq. Le dighe costruite da Iran e Turchia, negli ultimi anni, hanno ridotto i livelli delle acque del Tigri e dell’Eufrate, che rappresentano circa il 90 per cento delle risorse idriche irachene. “Abbiamo informato i due Paesi che vorremmo avere un accordo scritto tra nio su questo problema, dal momento che le circostanze sono cambiate”, ha spiegato il sottosegretario del ministero iracheno delle Risorse idriche, Raed al Jashami. Sia Ankara, sia Teheran, secondo Jashami, si sono dichiarate d’accordo con la richiesta irachen di “accordi permanenti” che superino i “trattati temporanei” finora in vigore. (Irb)