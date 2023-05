Iraq: ministro Interno chiede il sostegno dell’Ue agli apparati di sicurezza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno dell’Iraq, Abd al Amir al Shammari, ha chiesto all’Unione Europea e alla sua missione a Baghdad di sostenere gli apparati di sicurezza del Paese. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa irachena “Ina”, precisando che l’appello di Shammari è giunto in occasione della Giornata dell’Europa, celebrata ieri a Baghdad. La missione Ue, in risposta, ha apprezzato gli sforzi del governo iracheno per istituzionalizzare le forze di sicurezza. “La celebrazione della Giornata dell’Europa porta con sé un messaggio di unità e di pace nel mondo”, ha commentato Shammari, in quanto viene celebrata in tutte le capitali del mondo, “affinché sia un incontro tra gli amanti della pace e della vita nella totalità delle regioni del globo”. Per Shammari, dunque, “l’Ue è un partner essenziale per l’Iraq, sostenuto da Baghdad a diversi livelli, e ha dato un contributo notevole alla stabilità del Paese e alla sicurezza del suo popolo”. (Irb)