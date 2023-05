Usa: responsabile della sparatoria in Texas era stato espulso dall'Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauricio Garcia, il 33enne responsabile della sparatoria di massa che lo scorso fine settimana è costata la vita ad otto persone in un centro commerciale di Allen, nel Texas, era stato espulso dai ranghi dell'Esercito Usa nel 2008, appena tre mesi dopo l'arruolamento. E' quanto afferma una nota della portavoce dell'Esercito, Heather Hagan, che però non precisa le cause dell'espulsione. Le autorità non hanno ancora fornito indicazioni ufficiali in merito al movente della sparatoria, ma fonti citate dalla "Washington Post" sostengono che Garcia avesse espresso opinioni "sessiste e neo-naziste" su un "social media russo", oltre a preoccupazione in merito al proprio stato di salute mentale. Garcia ha aperto il fuoco contro i passanti nel parcheggio di un centro commerciale sabato pomeriggio, ed è stato ucciso a sua volta da un agente di polizia che si trovava casualmente sul luogo della sparatoria. (Was)