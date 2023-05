Thailandia: l'ex premier in esilio Thaksin potrebbe tornare nel Paese a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro e magnate thailandese Thaksin Shinawatra ha dichiarato di voler tornare nel suo Paese il prossimo luglio, dopo 17 anni trascorsi in esilio auto-imposto. L'annuncio dell'ex premier precede di pochi giorni le elezioni politiche in programma in Thailandia il 14 maggio, che si preannunciano una vittoria per il partito Pheu Thai, che ha candidato a prima ministra la figlia maggiore dell'ex premier, Paetongtarn Shinawatra. "Cercherò di nuovo di ottenere il permesso. Ho deciso di tornare a casa per vedere i miei nipoti a luglio, prima del mio compleanno", ha dichiarato l'ex premier, deposto da un colpo di Stato nel 2006. "Vorrei il permesso (di tornare nel Paese)", ha dichiarato Thaksin, senza precisare a chi sia rivolta la richiesta. "Sono rimasto separato dalla mia famiglia per 17 anni. Sono vecchio", ha aggiunto l'ex premier oggi 73enne. Thaksin ha lasciato la Thailandia nel 2008 per sottrarsi a un processo per abuso di potere, che ha denunciato come una persecuzione politica da parte dei suoi avversari. La figlia 36enne Paetongtarn Shinawatra è uno dei candidati premier di Pheu Thai, e la scorsa settimana ha dato alla luce il suo secondogenito. Su Twitter l'ex premier Thaksin ha affermato di "non voler essere un peso per Pheu Thai", e che il suo rientro nel Paese avverrà "secondo le procedure legali". Il governo thailandese non ha commentato le dichiarazioni dell'ex capo del governo. (Fim)