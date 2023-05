Giappone: Air Liquide costruisce stazione di rifornimento per taxi a idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fornitore di gas per applicazioni industriali Air Liquide inaugurerà domani la sua prima stazione di rifornimento di idrogeno per taxi a celle di combustibile in Giappone. L'azienda francese ha convertito una stazione di gas di petrolio liquefatto (Gpl) a Kobe. La stazione di rifornimento - la prima nel suo genere in Giappone - verrà gestita dal servizio di taxi Kobe MK. Le società giapponesi di taxi stanno accelerando l'adozione dell'elettromobilità, che però è ostacolata dagli elevati tempi di ricarica dei veicoli a batteria. Le auto a celle di combustibile sono potenzialmente più adatte all'impiego come taxi, data la rapidità delle operazioni di rifornimento e la maggiore autonomia. (Git)