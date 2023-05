Ucraina: von der Leyen, bello tornare a Kiev, posto migliore per celebrare Giornata dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ bello tornare a Kiev, dove i valori che ci stanno a cuore vengono difesi ogni giorno”: lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al suo arrivo nella capitale ucraina per festeggiare la Giornata dell’Europa. Kiev “è un posto così adatto per celebrare il giorno dell'Europa. Accolgo con favore la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di celebrare il 9 maggio la Festa dell'Europa anche qui in Ucraina”, ha aggiunto von der Leyen. (Kiu)