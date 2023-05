Thailandia: Commissione elettorale fornisce rassicurazioni dopo disagi nelle procedure di voto anticipato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale della Thailandia ha promesso di assicurare il corretto funzionamento delle procedure elettorali in vista delle elezioni generali in programma il 14 maggio, commentando i resoconti di presunti errori nelle procedure di voto anticipato che si sono svolte lo scorso fine settimana. Circa due milioni di elettori thailandesi si sono recati alle urne domenica per esprimere anticipatamente il loro voto in vista delle elezioni generali. Diversi elettori hanno lamentato disagi di vario genere, dallo smarrimento di documenti all'emissione di codici di circoscrizione errati da parte dei funzionari elettorali. Il segretario generale della Commissione elettorale thailandese, Sawaeng Boonmee, ha promesso che "ogni voto espresso verrà salvaguardato e rifletterà la scelta fatta", e ha annunciato di aver chiesto ai direttori delle commissioni elettorali provinciali di riferire con tempismo ogni disagio verificatosi lo scorso fine settimana. "Ci assicureremo che il 14 maggio non ci sia alcun errore", ha aggiunto il funzionario. (Fim)