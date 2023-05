Usa-Ue: vicesegretaria Sherman a colloquio con segretario generale Seae Sannino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio con il segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), Stefano Sannino. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due funzionari si sono confrontati in merito al rafforzamento del coordinamento transatlantico e alla definizione di un approccio comune nei confronti della Cina e della regione indo-pacifica. Sherman e Sannino hanno anche ribadito il comune sostegno di Stati Uniti ed Unione europea all'Ucraina. (Was)