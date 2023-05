Usa: tetto del debito, dipendenti federali fanno causa a Biden e Yellen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sindacato dei dipendenti pubblici, la National Association of Government Employees (Nage), ha intentato causa contro il presidente Joe Biden e la segretaria del Tesoro, Janet Yellen, per bloccare la legge che stabilisce il limite di indebitamento federale, sostenendo che tale misura sia incostituzionale. L'azione legale giunge nel pieno del braccio di ferro tra la Casa Bianca e i Repubblicani, che stanno ostacolando l'innalzamento del limite massimo di indebitamento dello Stato federale nel tentativo di ottenere consistenti tagli alla spesa pubblica. Il Nage, che rappresenta circa 75mila dipendenti del governo federale, sostiene che se si arrivasse a superare il tetto del debito, il presidente e la segretaria Yellen sarebbero costretti a decidere a quali voci di spesa dare la priorità, violando la separazione dei poteri che attribuisce al Congresso l'autorità in materia di spesa. "Lo Statuto sul limite del debito è incostituzionale, perché pone il presidente nel dilemma se esercitare potere discrezionale per continuare a contrarre debito e finanziare i programmi che il Congresso ha sinora autorizzato (...) oppure smettere di contrarre debito e stabilire quali programmi sospendere, limitare o cancellare del tutto", afferma l'azione legale. In particolare, il sindacato teme che un raggiungimento del tetto del debito comporterebbe licenziamenti tra i dipendenti pubblici. Biden ha in programma oggi un altro incontro con il presidente repubblicano della Camera Kevin McCarthy e con gli altri tre leader del Congresso federale, ma un accordo appare ancora distante. (segue) (Was)