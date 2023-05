Usa: DeSantis firma disegni di legge per limitare l'influenza della Cina in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha firmato tre disegni tesi a limitare l'influenza della Cina in quello Stato, proibendo l'acquisto di appezzamenti di terreno, limitando la cooperazione accademica e vigilando sulle applicazioni digitali potenzialmente pericolose. DeSantis ha caratterizzato i tre provvedimenti approvati dalla legislatura statale come l'esito delle sue sollecitazioni a contrastare lo spionaggio industriale e l'abuso del sistema accademico statunitense da parte del Partito comunista cinese. Uno dei tre provvedimenti firmati dal governatore proibisce la concessione da parte di enti pubblici di terreni agricoli e proprietà a individui cinesi affiliati al governo cinese e a sue emanazioni. I cittadini cinesi privati titolari di visti non turistici potranno acquistare appezzamenti di non più di 2 acri (0,8 ettari) a non meno di cinque miglia da installazioni militari. Un secondo disegno di legge proibirà alle università e ai loro dipendenti e rappresentanti di accettare alcuna donazione ufficiale da parte di college e università cinesi; agli atenei dello Stato sarà anche vietato ricevere sussidi o partecipare ad accordi o partenariati con università cinesi, se non dopo l'esplicita autorizzazione da parte delle autorità della Florida. Infine, il terzo disegno di legge dà ordine al Dipartimento dei servizi di gestione della Florida di "creare una lista di applicazioni proibite" di proprietà cinese che presentano rischi per la privacy e la sicurezza informatica. (Was)