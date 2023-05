Usa: processo per frode, giudice impone a Trump una ordinanza restrittiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della corte statale di New York che supervisiona il processo a carico di Donald Trump per i pagamenti alla ex pornostar Stormy Daniels ha imposto una ordinanza restrittiva all'ex presidente Usa, limitandone l'utilizzo dei social media. Il giudice Juan Merchan ha accolto una richiesta dei procuratori di Manhattan, che hanno chiesto al giudice di impedire che Trump condivida materiale processuale sui suoi profili pubblici online. Sull'ex presidente Usa pendono 34 capi d'imputazione legati a un pagamento alla Daniels durante la campagna per le elezioni presidenziali 2016, effettuato per ottenere il silenzio della donna su un presunto rapporto sessuale intercorso anni prima. L'accusa sostiene che il pagamento, effettuato dall'ex avvocato di Trump Michael Cohen prima delle elezioni presidenziali Usa del 2016, abbia rappresentato una violazione delle norme elettorali e fiscali in vigore nello Stato. (Was)