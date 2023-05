Usa: quasi la metà dei baby boomer non ha alcun risparmio previdenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più dei due quinti dei baby boomer statunitensi, la generazione nata tra il 1946 e il 1964, affronta la vecchiaia senza alcun risparmio previdenziale. Lo certificano i dati del Censo statunitense per l'anno 2020, da cui emerge anche che meno della metà dei cittadini statunitensi in età lavorativa dispone di risparmi previdenziali. Il tasso di risparmio aumenta con l'età, ma solo parzialmente: tra i cittadini statunitensi di età compresa tra 55 e 64 anni, infatti, solo il 58 per cento è titolare di conti previdenziali. Si tratta di un problema significativo, dal momento che ad oggi l'aspettativa di vita media statunitense dopo il raggiungimento dell'età pensionabile è di circa 20 anni. In assenza di risparmi, molti pensionati si affidano alla previdenza sociale: l'assegno pensionistico medio negli Usa ammonta a 1.800 dollari, ma la spesa media mensile delle famiglie di anziani statunitensi ammonta a più di 4mila dollari. (Was)