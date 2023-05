Credito: Goldman Sachs patteggia causa per discriminazione salariale delle sue dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goldman Sachs pagherà 215 milioni di dollari per archiviare una class action intentata dai rappresentanti di 2.500 donne ex dipendenti della banca Usa, che accusano la compagnia di averle discriminate sia in termini di reddito che di promozioni. Il processo a carico della banca d'affari, che sarebbe dovuto iniziare il mese prossimo, avrebbe segnato il culmine di un ricorso intentato nel 2005 da una ex dipendente della banca presso la Commissione statunitense sulle pari opportunità d'impiego. La commissione aveva respinto il ricorso dopo aver deliberato per ben cinque anni, ma aveva riconosciuto alla donna il diritto di citare Goldman Sachs in tribunale. Solo nel 2018 una corte statunitense ha dato il via libera alla class action. (Was)