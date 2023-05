Usa: Biden esprime sostegno agli scrittori di Hollywood in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto un "accordo equo" per gli scritto di Hollywood, che la scorsa settimana hanno indetto uno sciopero per chiedere migliori condizioni retributive e contrattuali. Biden, che ha ospitato ieri sera alla Casa Bianca una proiezione in anteprima della serie televisiva "American Born Chinese", in occasione del mese del patrimonio asiatico-americano, nativo hawaiiano e del Pacifico, ha commentato per la prima volta lo sciopero indetto da una settimana dagli scrittori di Hollywood. "Serate come questa ci ricordano l'importanza delle storie e di trattare chi le narra con la dignità, il rispetto e il valore che merita", ha detto il presidente. "Spero sinceramente che lo sciopero degli scrittori a Hollywood si risolva e che agli scrittori ottengano il prima possibile l'accordo equo che meritano". (Was)