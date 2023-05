Brasile: Ocse invia nel Paese missione di monitoraggio gruppo anti-corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fase quattro del monitoraggio non è una valutazione straordinaria specifica per il Brasile e non c'è alcun rapporto diretto con il processo di adesione in corso all'Ocse. Tutti i membri della Convenzione sono soggetti a questo processo. Nel caso dei Paesi candidati all'adesione, può essere utilizzata la valutazione prevista dalla Convenzione, secondo i criteri stabiliti dal Wgb", ha affermato. Firmata nel 1997, la Convenzione anticorruzione dell'Ocse è stata adottata da 44 Stati firmatari. Il Brasile ne è membro dal 2000. L'iniziativa è il principale strumento internazionale giuridicamente vincolante che previene e combatte la corruzione transnazionale. Stabilisce inoltre la responsabilità penale delle persone fisiche e misure per ritenere responsabili le persone giuridiche. Si occupa anche di temi trasversali, come il trattamento fiscale, il riciclaggio di denaro, la cooperazione internazionale, l'estradizione, tra gli altri. (Brb)