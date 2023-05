Brasile-Svizzera: promulgato trattato sul trasferimento dei detenuti condannati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile, Geraldo Alckmin, ha promulgato l'accordo tra Brasile e Svizzera per il trasferimento dei detenuti. Con l'entrata in vigore del trattato, i cittadini brasiliani condannati dal sistema giudiziario svizzero potranno essere trasferiti per scontare la pena in Brasile. Il decreto, pubblicato ieri in gazzetta ufficiale, "mira a promuovere relazioni amichevoli" tra i due Paesi, oltre a "favorire la cooperazione giudiziaria". Secondo il testo, l'intesa punta anche a favorire il "reinserimento sociale" del condannato. L'accordo era stato firmato il 23 novembre 2015, ma il Congresso ha approvato i termini del trattato solo il 19 ottobre 2022.(Brb)