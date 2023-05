Usa-Israele: segretario di Stato Blinken a colloquio con l'omologo Cohen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, secondo cui i funzionari hanno discusso questioni globali di comune interesse, inclusi i recenti sviluppi in Sudan, la guerra in Ucraina e la cooperazione tesa a contrastare l'influenza regionale dell'Iran. Il segretario ha riaffermato il sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele, e ha evidenziato l'importanza dei recenti incontri ad Aqaba e Sharm el Sheikh per placare le tensioni in Medio Oriente. Blinken ha sollecitato Israele e l'Autorità palestinese ad assumere misure per stabilizzare la situazione in Cisgiordania e promuove una calma durevole. (Was)