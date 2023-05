Usa: tetto del debito, dipendenti federali fanno causa a Biden e Yellen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato innalzamento del tetto al debito federale rappresenterebbe “una catastrofe” per l’economia statunitense. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, parlando sull’emittente “Cnbc”. “La mancata approvazione dell’innalzamento del tetto al debito da parte del Congresso sarebbe una catastrofe dal punto di vista economico e finanziario: né la Casa Bianca, né il Tesoro sarebbero in grado di prevenirne le conseguenze”, ha detto. Le dichiarazioni della Yellen sono arrivate un giorno prima di una riunione alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e i capigruppo repubblicani e democratici alle due camere del Congresso: il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, Hakeem Jeffries, Mitch McConnell e Chuck Schumer (Was)