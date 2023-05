Brasile: falsi certificati vaccinazione Covid, perizia sui cellulari di Bolsonaro e Cid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro, cui la Corte suprema ha sequestrato il passaporto per impedirgli di lasciare il Paese, si è rifiutato di deporre davanti alla Polizia. L'ex presidente – affermava l'avvocato Fabio Wajngarten - testimonierà davanti alla Polizia federale solo quando la difesa avrà pieno accesso agli atti dell'indagine. Dal canto suo Bolsonaro nega ogni accusa e afferma di essere perseguitato. Arrestato per aver gestito l'inserimento di dati falsi nei sistemi del ministero della Salute per poter ottenere l'emissione di falsi certificati di vaccinazione contro la Covid per l'ex presidente, il tenente colonnello Mauro Cid, è inoltre indagato per riciclaggio di denaro. Il nuovo capo di imputazione a carico del militare è dovuto al ritrovamento presso la sua abitazione di 35 mila dollari in banconote nascosti in una cassaforte, di cui non ha saputo spiegare la provenienza alla polizia federale. Gli inquirenti hanno anche trovato tracce di un conto corrente aperto presso una banca di Miami, negli Stati Uniti, da dove potrebbe aver prelevato il denaro non dichiarato, lo scorso marzo. (segue) (Brb)