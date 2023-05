© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io faccio il tifo per la Meloni sulle riforme, ma non sono per il presidenzialismo. Non sono d'accordo in questa fase sull'elezione diretta dell'inquilino del Quirinale. Supporto la Meloni sul sindaco d'Italia, se va in quel senso". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi a "Stasera Italia" su Rete4. (Rin)