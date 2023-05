Usa: Casa Bianca, repubblicani fanno campagna elettorale su immigrazione ma non vogliono risolvere il problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani al Congresso stanno facendo campagna elettorale sul tema dell’immigrazione, ma non hanno proposto alcuna soluzione per risolvere questo problema. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Stiamo lavorando con diverse agenzie e diversi Paesi per gestire in maniera umana la situazione al confine meridionale, una volta che verrà meno il Titolo 42: dai repubblicani, tuttavia, sono arrivate molte critiche alle nostre proposte, ma nessuna alternativa plausibile”, ha detto. (Was)