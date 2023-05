Veneto: Zaia, buon lavoro a Giustina Mistrello Destro nuova presidente del Vimm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una grande competenza, importanti doti organizzative, energia e passione. Il mio augurio di buon lavoro va a Giustina Mistrello Destro, nominata oggi presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata, l'istituto che sostiene il Vimm e le sue attività di ricerca". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Il Vimm - ha proseguito - è un polo di eccellenza internazionale. La sua attività negli anni è diventata sempre più nota e ha intercettato tanti sostenitori, grazie all'importante impegno di comunicazione e promozione dell'attività scientifica da parte di tante persone che hanno fatto proprio questo progetto. Giustina Mistrello Destro è la persona giusta per continuare questo impegno, che già l'ha vista impegnata in questi anni come vicepresidente. È necessario che il lavoro dei 230 ricercatori del Vimm diventino patrimonio del maggior numero di persone possibili. E perché si allarghi, giorno dopo giorno, la consapevolezza che la ricerca scientifica è un bene per cui lottare assieme, i cui risultati apparterranno a ciascuno di noi". Zaia ha poi concluso: "Grazie e un augurio di 'buon lavoro' anche al vicepresidente, ai nuovi membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto, e alla nuova governance operativa dell'Vimm, nominata oggi. Ma un ringraziamento particolare e sentito voglio farlo al professor Francesco Pagano, che ha fatto nascere, nel 1996, la Fondazione per la ricerca biomedica avanzata e il Vimm: un gigante della scienza, al quale tutti noi dobbiamo molto, per il suo impegno e la sua dedizione". (Rev)