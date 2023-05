Brasile: ministro Finanze indica due direttori della Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se approvato come direttore della politica monetaria, Galipolo sarà uno dei componenti del Comitato di politica monetaria (Copom) della Banca centrale, partecipando alle discussioni sulla definizione del tasso di interesse di riferimento dell'economia, Selic. L'alto livello del tasso di interesse, attualmente al 13,75 per cento, è stato oggetto di frequenti critiche da parte del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che ha accusato il presidente della Bc, Roberto Campos Neto, di mantenere il tasso alto per danneggiare l'economia. (Brb)