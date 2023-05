Brasile-Italia: approvata nomina nuovo ambasciatore a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità italiane hanno approvato la nomina dell'ambasciatore del Brasile a Roma. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Brasilia in una nota. "Il governo brasiliano è lieto di informare" che le autorità italiane hanno approvato la nomina di Renato Mosca de Souza come ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Brasile nel Paese". Il diplomatico svolgerà anche la funzione di ambasciatore nella Repubblica di Malta e Repubblica di San Marino. Mosca de Souza è stato capo cerimoniale della presidenza della Repubblica del Brasile tra il 2011 e il 2016 e ambasciatore in Slovenia tra il 2017 e il 2021. (Brb)