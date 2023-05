Usa-Svezia: consigliere Sullivan incontra omologo, focus su adesione Nato e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato a Londra l’omologo svedese, Henrik Landerholm. Il consigliere Usa, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno di Washington al processo di adesione della Svezia alla Nato, che “deve avvenire il prima possibile”. Le parti hanno anche discusso il contesto di sicurezza in Europa, dedicando particolare attenzione alla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. (Was)