Usa: Tesla inaugura la costruzione di un impianto per la produzione di litio in Texas

- Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha partecipato insieme al governatore repubblicano Greg Abbott alla cerimonia organizzata oggi a Corpus Christi, in Texas, per inaugurare la costruzione della nuova fabbrica della società per la produzione di litio per batterie. Il produttore di auto elettriche investirà un totale di 375 milioni di dollari per la costruzione dell’impianto, che contribuirà alla produzione di un milione di veicoli all’anno. “Le attività della struttura non produrranno alcun tipo di emissioni tossiche”, ha precisato Musk durante la cerimonia. (Was)