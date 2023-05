Regno Unito: Laboristi pianificano tassazione più elevata per acquisto immobili da parte di stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico starebbe prendendo in considerazione la possibilità di imporre tasse più elevate agli stranieri che intendono acquistare case nel Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian". Uno dei piani del Labour sarebbe quello di aumentare del due per cento il supplemento sull'imposta di bollo che gli acquirenti stranieri devono pagare sulle case nel Regno Unito. Un'altra misura introdurrebbe una regola che renda i nuovi progetti immobiliari disponibili per l'acquisto ai nuovi acquirenti solo per un periodo determinato, un periodo che deve essere concordato dal consiglio locale con gli sviluppatori. Agli acquirenti esteri sarebbe inoltre vietato l'acquisto di oltre il 50 per cento delle case in un determinato progetto.(Rel)