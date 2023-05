Usa: Casa Bianca, violenza armata è una crisi e repubblicani non vogliono risolverla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza armata negli Stati Uniti rappresenta una vera e propria crisi, che i repubblicani al Congresso si rifiutano di risolvere. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, commentando la sparatoria avvenuta sabato all’interno di un centro commerciale a Dallas, in Texas. “Oggi è il 128mo giorno dell’anno, e abbiamo già avuto 200 sparatorie di massa a livello nazionale: si tratta di una vera e propria crisi, e i repubblicani non vogliono fare nulla per risolvere la situazione”, ha detto. (Was)