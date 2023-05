Caucaso-Ue: incontro tra leader di Armenia e Azerbaigian con Michel il 14 maggio a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev e il premier armeno Nikol Pashinyan si incontreranno a Bruxelles il 14 maggio prossimo per una riunione trilaterale con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Lo ha reso noto il Consiglio europeo con una nota, in cui si evidenzia come Michel "ha continuato a restare in stretto contatto con i leader di Armenia e Azerbaigian per portare avanti gli sforzi dell'Ue volti a promuovere la stabilità nel Caucaso meridionale e la normalizzazione tra i due Paesi". La riunione di Bruxelles "sarà inoltre affiancata da un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a margine del prossimo vertice della Comunità politica europea a Chisinau il primo giugno 2023", si legge nel comunicato. I leader hanno inoltre convenuto di continuare a riunirsi a Bruxelles a livello trilaterale con la frequenza necessaria per affrontare gli sviluppi in corso sul campo e i punti all'ordine del giorno delle riunioni" nella capitale belga. Michel ha anche espresso la sua intenzione di invitare i leader di Armenia, Azerbaigian, Francia e Germania a incontrarsi una seconda volta ai margini del prossimo vertice della Comunità politica europea a Granada nell'ottobre 2023. (Beb)